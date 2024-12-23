Samsun'da Çatı Katında Korkutan Yangın

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Samsun'da korkutan yangın: Çatı katı alevlere teslim oldu

SAMSUN - Samsun'da 4 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu.

Yangın, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 20. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatıda çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi alevlere müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi zarar meydana geldi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.