Samsun'da Cinayet Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Cinayet Zanlısı Yakalandı

Samsun\'da Cinayet Zanlısı Yakalandı

Samsun'da kasten adam öldürmek suçundan 15 yıl 3 ay cezası olan H.K. polis tarafından yakalandı.

25.11.2024 21:35
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Samsun'da adam öldürmek suçundan 15 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılında İlkadım ilçesinde bir kişiyi öldürüp kasten adam öldürmek suçundan yargılandığı ağır ceza mahkemesince 15 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve yakalama kararı çıkartılan H.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen H.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Cinayet Zanlısı Yakalandı - Son Dakika

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