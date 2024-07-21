Samsun'da Denizde Kaybolan 13 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Samsun'da Denizde Kaybolan 13 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Bulundu

Samsun\'da Denizde Kaybolan 13 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Bulundu

Samsun'un Yakakent ilçesinde denizde kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cesedi, Alaçam tarafında kıyıya vurmuş bir şekilde bulundu. Ceset, Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

21.07.2024 09:56  Güncelleme: 10:01
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Samsun'un Yakakent ilçesinde denizde kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Alaçam'ın Sancar Mahallesi'nden annesi, babaannesi ve kardeşleri ile denize girmek için Yakakent Kozköy'e gelen Gökçeboğaz İlköğretim okulu 4. Sınıf öğrencisi 13 yaşında ki Emir İşleyen, kardeşleriyle birlikte denize girdikten bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen Samsun Polis Su Altı Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı DEGAK Timi-1, Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, Sinop Sahil Güvenlik 72 Botu arama çalışması başlattı. Dalgıçlar arama çalışmalarında dev dalgalarla boğuştu. Yapılan aramalara havanın kararmasıyla ara verildi. Gece de helikopter destekli aramalar yapıldı.

Bu sabah 06.30 sıralarında çocuğun denize girdiği yerden Alaçam tarafına 500 metre ileride bir vatandaş tarafından kıyıya vurmuş bir şekilde ceset bulundu. Çocuğa ait olduğu anlaşılan ceset, Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Denizde Kaybolan 13 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Bulundu - Son Dakika

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