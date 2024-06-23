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Karadeniz Cihan'ı vermiyor

Samsun'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

SAMSUN - Samsun'da denizde kaybolan 22 yaşındaki Cihan Yılmaz'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Samsun'un Terme ilçesi Taşlık Mahallesi'nde bulunan mendirekte denize giren ve dalgalar arasında kaybolan 22 yaşındaki Cihan Yılmaz'ı arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı 2 bot ve dalış timleri ile denizden, 1 sahil devriye aracı ile karadan, 1 termal kameralı dron ve 1 helikopter ile havadan taramaya devam ediyor. Jandarma, AFAD ve Terme Arama Kurtarma ekipleri ise su altı aramalarını sürdürüyor. Cihan Yılmaz'ı arama çalışmalarında 90'ın üzerinde personel arama kurtarma çalışmalarında görev alıyor.

Terme Kaymakamı Metin Maytalman ve Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da arama kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"Dalgalar arasında kayboldu"

Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi kurtaran Kubilay Beyazıt, "Mendirekte bulunan teknelerimizle ilgilenirken bir anda 'imdat' seslerini duyduk. Yeğenimle beraber olay yerine koştuk. Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi kurtardık, tekrar denize baktığımızda 3. kişinin sert dalgalar arasında kaybolduğunu fark ettik. Dalgadan dolayı denize giremedik ve bizden uzaklaşan Cihan Yılmaz'a müdahalede bulunamadık. Hemen 112'yi arayarak olayı bildirdik ve yardım istedik" dedi.

Cihan Yılmaz, bir hafta sonra dünya evine girecekti.