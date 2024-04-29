Samsun\'da Dilenci Operasyonunda Yakalananlar

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Samsun'da zabıtanın dilenci operasyonunda yakalanan dilencilerden biri üzerindeki parayı zabıta aracına saklarken fark edildi, diğerinin zulasından ise 4 bin 700 TL çıktı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak, çocuğuyla birlikte dilencilik yapan bir kişi, üzerinden çıkan 559 TL parayı zabıta ekiplerinin ekip arabasına saklarken yakalandı. Aynı operasyon sırasında başka bir dilencinin üzerinde ise 4 bin 700 TL para bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, halkın inanç ve merhamet duygularını sömüren dilencilere izin vermiyor. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde, cami ve hastane çevrelerinde dilenen kişileri takibe alan zabıta ekipleri operasyon gerçekleştiriyor. Zabıta ekipleri tarafından yapılan son çalışmada, bir dilenci vatandaşlardan topladığı 559 TL parayı ekip arabasına saklamaya çalışırken yakalandı. Yine aynı gün bir başka dilencinin üzerinden 4 bin 700 TL nakit para çıktı. Yakalanan dilenciler Büyükşehir Belediyesi Dilenci Toplama Merkezi'ne götürülerek Kabahatler Kanunu'na göre haklarında cezai işlem uygulandı. Üzerlerinden çıkan paralara el konuldu. - SAMSUN