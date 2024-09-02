Samsun'da Döküm Fabrikasında Patlama: 5 İşçi Yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da Döküm Fabrikasında Patlama: 5 İşçi Yaralandı

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Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir çelik döküm fabrikasında meydana gelen patlamada 5 işçi, sıcak madenle yanarak yaralandı. Olay saat 15.30 sıralarında gerçekleşti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

02.09.2024 18:40
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Samsun'da döküm fabrikasında patlama: 5 yaralı

SAMSUN - Samsun'da, organize sanayi bölgesindeki bir çelik döküm fabrikasında meydana gelen patlamada 5 işçi çeşitli yerlerinden yanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Merkez Organize Sanayi Bölgesi'ndefaaliyet gösteren As Çelik Döküm Sanayi AŞ'ye ait fabrikada saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maden döküm potasında meydana gelen patlama sonucu üzerlerine sıcak maden savrulan işçilerden Sebahattin Tüzen, Mahmut Arslan, Sefa Keskin, Harun Korkmaz ve Selçuk Bayram çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun\'da Döküm Fabrikasında Patlama: 5 İşçi Yaralandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Döküm Fabrikasında Patlama: 5 İşçi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Döküm Fabrikasında Patlama: 5 İşçi Yaralandı - Son Dakika
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