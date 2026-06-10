Samsun'da Dolandırıcıya Hapis Cezası - Son Dakika
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Samsun'da Dolandırıcıya Hapis Cezası

10.06.2026 15:25
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Samsun'da internetten ikinci el eşya alımında dolandırılan şahsın şikayeti sonucu, sanığa hapis ve para cezası verildi.

Samsun'da internet üzerinden satın almak istediği ikinci el beyaz eşya nedeniyle dolandırılan şahsın şikayeti üzerine açılan davada sanık, 4 yıl 2 ay hapis ve 41 bin 666 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada müşteki Ayhan A., internet ortamında gördüğü ikinci el buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi ilanı için ilan sahibiyle irtibata geçti. Satın alma işlemi için önce 10 bin TL havale eden Ayhan A.'nın, daha sonra çeşitli bahanelerle kandırılarak 10 bin TL daha göndermesi üzerine dolandırıldığını anlayıp şikayetçi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili açılan davada yargılanan sanık Hasan T. mahkeme heyetince dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi. Sanık hakkında ayrıca 41 bin 666 TL adli para cezasına da hükmedildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Ekonomi, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Dolandırıcıya Hapis Cezası - Son Dakika

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