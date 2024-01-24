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Samsun'da Dolandırıcıya Hapis ve Para Cezası - Son Dakika
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Samsun'da Dolandırıcıya Hapis ve Para Cezası

Samsun'da internet üzerinden elektrikli bisiklet satan bir dolandırıcı, alıcıdan aldığı parayı almasına rağmen ürünü göndermeyeceğini söyleyerek dolandırıcılık yapmıştır. Şikayet üzerine mahkemede yargılanan dolandırıcı, 3 yıl 4 ay hapis ve 9 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılmıştır.

Samsun\'da Dolandırıcıya Hapis ve Para Cezası
24.01.2024 - 18:12,  Güncelleme: 18:17
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Samsun'da internetten sattığı elektrikli bisikletin parasını almasına rağmen "Ürünü göndermeyeceğim. Hakkını helal et" diye mesaj atan dolandırıcı, yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve 9 bin 500 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden M.A., sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden elektrikli bisiklet satan H.K. ile telefonla irtibata geçip parada anlaşarak şahsın verdiği IBAN numarasına 5 bin 750 TL para gönderdi. Bisikleti kargo ile göndereceğini söyleyen H.K. daha sonra M.A.'ya "Ürünü göndermeyeceğim. Hakkını helal et" diye mesaj atıp telefonunu engelledi.

M.A.'nın şikayetçi olması üzerine H.K. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında H.K. mahkemece "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 9 bin 500 lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Samsun, Dolandırıcılık, Ceza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Dolandırıcıya Hapis ve Para Cezası - Son Dakika


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