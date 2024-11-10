Samsun\'da Drone Operasyonunda Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 2 bin 936 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde F. E. (23) ve T.E. (19) isimli şahısların ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 2 bin 936 adet sentetik ecza uyuşturu hap ele geçirdi. F.E. ve T.E. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN