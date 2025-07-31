Samsun'da Elektrik Trafosundan Gelen Ses Paniğe Yol Açtı - Son Dakika
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Samsun'da Elektrik Trafosundan Gelen Ses Paniğe Yol Açtı

Samsun\'da Elektrik Trafosundan Gelen Ses Paniğe Yol Açtı
31.07.2025 12:15
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İlkadım'da bir trafo arızası sonrası bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi, sokak kapatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir elektrik trafosundan gelen yüksek ses, çevrede paniğe yol açtı. Patlama ve yangın ihtimaline karşı bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edilirken, sokak geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Olay, Derecik Mahallesi 747. Sokak'ta, 2. El Otomobil Sitesi ile Derecik Mezarlığı arasındaki bir trafoda meydana geldi. Arızalanan trafodan gelen yoğun ses üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine ambulans, itfaiye, trafik ve asayiş ekipleri ile elektrik dağıtım şirketinin personeli yönlendirildi.

İtfaiye bölgede güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri de sokağı çift yönlü olarak hem araç hem de yaya trafiğine kapattı. Ekipler, herhangi bir patlama ya da yangın riskine karşı önce elektrik akımını kestikten sonra müdahaleye geçti. Güvenliğin sağlanmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı, ekipler normale döndü.

Elektrik dağıtım şirketi personelinin ise trafodaki arızayı gidermek için çalışmalara devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Elektrik Trafosundan Gelen Ses Paniğe Yol Açtı - Son Dakika

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