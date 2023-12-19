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Samsun'da Esnafa Zorla Senet İmzalattıkları İddia Edilen 2 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da Esnafa Zorla Senet İmzalattıkları İddia Edilen 2 Şahıs Tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir işyeri sahibine zorla senet imzalattıkları iddia edilen U.Ö. ve M.O. isimli şahıslar, polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan aramalarda senetler ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun\'da Esnafa Zorla Senet İmzalattıkları İddia Edilen 2 Şahıs Tutuklandı
19.12.2023 - 18:17,
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Samsun'da esnafa zorla 5 milyon liralık senet imzalattıkları iddia edilen 2 şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir işyeri sahibine, aralarında hiçbir ticari ilişki olmamasına rağmen zorla senetler imzalattıkları iddia edilen U.Ö. ve M.O., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin takip ve çalışması sonucu Çarşamba ilçesinde yakalandı.

Yapılan aramalarda, 1 adet müştekiye ait 5 milyon TL bedelli senet, müştekiye ait tanzim esnasında yırtılmış 2 adet senede ait parçalar, 4 adet boş senet, 1 adet 6136 kapsamında bıçak, 10 adet sentetik ecza hap ve 1 gram esrar maddesi ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 2 kişi Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.Ö. ve M.O. "nitelikli yağma" suçundan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun'da Esnafa Zorla Senet İmzalattıkları İddia Edilen 2 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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