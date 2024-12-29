Samsun'da bir evde polis tarafından çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde polis tarafından bir eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tüfek, 24 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız tabanca, 149 adet tabanca fişeği, 45 adet kovan, 1 adet silah pimi, 3 adet harbi, 1 adet kurusıkı tabanca ve 50 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Evde Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika
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