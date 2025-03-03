Samsun'da Evi Ateşe Veren Şahıs Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Samsun'da Evi Ateşe Veren Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Samsun\'da Evi Ateşe Veren Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da, anne-babasının iftara gittiği sırada evini ateşe veren H.İ.İ. adlı şahıs, polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. H.İ.İ. ise sobayı yakarken evin yandığını iddia etti.

03.03.2025 11:23  Güncelleme: 11:33
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Samsun'da anne-babası kız kardeşinin evine iftara gidince evi ataşe verdiği iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi'nde dün akşam saat 22.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi ve babasının kızlarına iftara gittiği öğrenilen ve aynı evde yaşayan H.İ.İ. (39) adlı şahıs, tek başına bulunduğu sırada evi ateşe verdi. Alevler tek katlı evin içini sararken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu ileri sürülen H.İ.İ. polis tarafından gözaltına alınırken Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Bir hafta önce de babasını darp ederek hastanelik ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve daha sonra serbest kaldığı öğrenilen H.İ.İ. polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. H.İ.İ., sobayı yakarken evin yandığını savundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Evi Ateşe Veren Şahıs Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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