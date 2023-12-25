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Samsun'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarmanın takibi sonucu hakkında 9 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı. S.S. isimli şahıs, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş cezasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun\'da firari hükümlü yakalandı
25.12.2023 - 20:38,
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Samsun'da hakkında 9 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmanın takibi sonucu saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince hakkında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve dolandırıcılık" suçlarından 9 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. isimli şahsın saklandığı ev belirlendi. Saklandığı eve yapılan baskınla yakalanan S.S., sevk edildiği Çarşamba Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Çarşamba, Samsun, Ceza, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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