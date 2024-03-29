Samsun\'da Firari Şahıs PTS Sayesinde Yakalandı

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Samsun'da hakkında 9 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası bulunan ve yarı açık cezaevi firarisi olarak aranan şahıs, polisin takibi sonucu PTS sayesinde yakalandı.

Samsun Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, hakkında "hakaret, kasten yaralama, tutuklu veya hükümlünün kaçması" suçlarından toplamda 9 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası bulunan ve daha önce işlemiş olduğu "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan dolayı hükümlüyken açık cezaevinden firar eden C.U. isimli şahsın ilçeye geldiği tespit edildi. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden yapılan araştırmalarda aracın plakasını tespit eden polis, bahse konu aracın Samsun istikametine çıkış yaptığı ve şahsın sahte kimlik kullandığını ortaya çıkardı. Havza polisinin verdiği bilgiler Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerine aktarıldı. C.U. isimli şahsın içinde bulunduğu aracın Atakum istikametine gittiği tespit edildi. Güzergahta yapılan uygulamada C.U., kardeşi A U.'ya ait kimlikle yakalandı. C.U. hakkında, ayrıca "başkasına ait kimliği kullanmak" suçundan soruşturma başlatıldı. - SAMSUN