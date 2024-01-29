Samsun'da gergin anlar: 1 yaralı, 6 gözaltı

Aralarında kavga eden ve polise de mukavemette bulunan şahıslar zor kullanılarak gözaltına alındı

SAMSUN - Samsun'da iki grubun ekmek bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı. Olaya müdahale eden polis, kendisine de mukavemette bulunan 6 kişiyi zor kullanarak gözaltına aldı.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında yaşanan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri diğer gruba ekmek bıçağı ile saldırdı. Çevredekilerin müdahalesi ile ayrılan grup daha sonra adam toplayıp kavganın başladığı alana tekrar gelirken, civardaki polisler tarafından fark edildi.

Polislerin kimlik sorgusuna direnen grup, güvenlik güçleri ile tartıştı. Polislere mukavemet gösteren ve kavgaya karışan her 2 gruptan toplam 6 kişi gözaltına alındı. Polis, kendilerine mukavemette bulunanları biber gazı kullanarak yere yatırdıktan sonra ters kelepçeleyerek araçlara bindirdi. Kavgaya karışan taraflardan elinde kırık olan ve vücuduna yaralar bulunan 1 kişi ise olay yerine çağırılan ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşanan gerginlikte kısa süreliğine trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi, kavgaya karışanların gözaltına alınmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.