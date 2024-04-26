Samsun'da Göçmen Kadınları Zorla Çalıştıranlara Operasyon: 3 Kişi Yakalandı, 6 Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
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Samsun'da Göçmen Kadınları Zorla Çalıştıranlara Operasyon: 3 Kişi Yakalandı, 6 Kadın Kurtarıldı

Samsun\'da Göçmen Kadınları Zorla Çalıştıranlara Operasyon: 3 Kişi Yakalandı, 6 Kadın Kurtarıldı

Samsun'da göçmen polisi tarafından yapılan operasyonda, Kırgız uyruklu bir kadın ile birlikte 2'si erkek 3 kişi yakalandı ve 6 kadın kurtarıldı. Operasyonda, kadınların zorla çalıştırıldığı ve fuhşa sürüklendiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

26.04.2024 14:21  Güncelleme: 14:25
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Samsun'da göçmen polisi tarafından, yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştırıp fuhşa sürükleyenlere yönelik yapılan operasyonda Kırgız uyruklu kadın ile birlikte 2'si erkek 3 kişi yakalandı, 6 kadın da kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda yaptıkları çalışma sonucu Kırgız uyruklu Türk vatandaşı M.A. adlı kadının, Özbekistan ve Azerbaycan'dan yasal yollardan kadın getirdiği, Türkiye'de kalış süresi dolan kadınları hasta bakıcılık işinde çalıştırdığı, bu kadınlardan komisyon adı altında para aldığı ve yine söz konusu kadınlara fuhuş yaptırdığını tespit etti. Göçmen polisi, H.G. adlı şahsın M.A. adlı kadının getirdiği kadınlara fuhuş yaptırdığını ve E.Y. adlı şahsın da M.A. ile birlikte kadınları zorla çalıştırdığını ortaya çıkardı.

Polis yaptığı operasyon sonucu Kırgız uyruklu M.A. ile Türk vatandaşı E.Y. ve H.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisin operasyonunda 6 kadın kurtarıldı. Kurtarılan 6 mağdur kadının da sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan M.A. adlı kadın ile E.Y. ve H.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Göçmen Kadınları Zorla Çalıştıranlara Operasyon: 3 Kişi Yakalandı, 6 Kadın Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Göçmen Kadınları Zorla Çalıştıranlara Operasyon: 3 Kişi Yakalandı, 6 Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
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