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Samsun'da Hırsızlık İddiası

Samsun\'da Hırsızlık İddiası

Berber dükkanından tıraş makineleri çaldığı iddia edilen S.D. gözaltına alındı.

12.12.2024 16:32
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Samsun'da çalıştığı berber dükkanından 3 adet tıraş makinesi çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı berber dükkanından 3 adet tıraş makinesi çaldığı iddia edilen S.D. şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.D. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek kendisine iftira atıldığını savundu. S.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Hırsızlık İddiası - Son Dakika

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