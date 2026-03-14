Samsun'da Hükümlü Kaçarken Yakalandı

14.03.2026 10:00
16 yıl 7 ay hapis cezası bulunan U.Y., polisten kaçarken düşüp yakalandı. O anlar kamerada.

Samsun'da hakkında 16 yıl 7 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polisten kaçmaya çalışırken düşünce yakayı ele verdi. Kaçış sırasında düşme ve polis ekiplerince yakalanma anları güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi sahil kenarında meydana geldi. Hakkında çeşitli suçlardan 16 yıl 7 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y. (34), polis ekiplerini fark edince kaçmaya başladı. Sahil kenarında saklanacak yer arayan şahıs, kaçış sırasında dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada peşindeki polis ekipleri kısa sürede şahsın yanına gelerek müdahale etti. Yerde yakalanan hükümlü, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Birçok suçtan arandığı ortaya çıktı

Yapılan incelemede U.Y.'nin; "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 ay 26 gün, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 10 ay, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 6 ay ve "kasten öldürme" suçundan 15 yıl olmak üzere toplam 16 yıl 7 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şahsın "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan ifadeye yönelik aranmasının da bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Atakum, Samsun, Polis, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
