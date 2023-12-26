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Samsun'da Husumet Nedeniyle Vurulan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Husumet Nedeniyle Vurulan Şahıs Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde aralarında husumet bulunan bir şahıs, vurulduktan sonra kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte gözaltına alındı. Ayrıca, yapılan sorgulamada şüphelinin başka suçlardan arandığı ve kesinleşmiş bir cezasının olduğu belirlendi.

Samsun\'da Husumet Nedeniyle Vurulan Şahıs Yakalandı
26.12.2023 - 16:46,  Güncelleme: 16:49
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde aralarında husumet bulunan şahsı vurduktan sonra kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı Kirazlıçay Mahallesi'nde 24 Aralık gecesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.Y., aralarında husumet bulunduğu öğrenilen E.E.'yi tabanca ile vurarak olay yerinden araçla kaçtı. Olay üzerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ç.Y., olayda kullandığı 9 milimetre çapında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ile beraber 24 saat içerisinde Çarşamba ilçesi Dörtyol mevkisinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.Z. cezaevine teslim edildi.

Ekiplerin suçun takibine yönelik yürüttüğü çalışmada ise durdurulan bir araç içerisinde bulunan G.Z. isimli şahsın yapılan sorgulamasında 'uyuşturucu kullanma, bulundurma ve satın almak', 'kasten yaralama', 'silahla tehdit ve parada sahtecilik' suçlarından aranması ile 5 yıl 3 ay 3 gün kesinleşmiş cezası olduğu anlaşıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Husumet Nedeniyle Vurulan Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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