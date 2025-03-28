Samsun'da İnşaat Barakası Kundaklandı

Samsun'da inşaata ait baraka kundaklandı

SAMSUN - Samsun'da bir inşaata ait baraka kundaklanma sonucu yandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaata ait barakada yangın çıktı. Alevler barakayı sardı. Samsun Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan araştırmada yangının kundaklanma sonucu çıktığı tespit edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.