Samsun'da intihar girişimi: Şahıs asma köprüde ikna edildi - Son Dakika
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Samsun'da intihar girişimi: Şahıs asma köprüde ikna edildi

Samsun\'da intihar girişimi: Şahıs asma köprüde ikna edildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ailevi sorunlar yaşayan bir şahıs, Yeşilırmak üzerinde bulunan asma köprüde intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik ikna çabaları sonucunda şahıs, köprünün korkuluklarından indirildi. Şahsın sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

25.06.2024 02:13
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde ailevi sorunlar yaşayan bir şahıs, Yeşilırmak üzerinde bulunan asma köprüde intihar girişiminde bulundu.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ailevi sorunlar yaşayan Osman B. isimli şahıs intihar etmek için asma köprüye çıktı. Şahıs, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik ikna çabaları sonucunda çıktığı köprünün korkuluklarından indirildi. İntihar girişiminde bulunan Osman B.'ye polisin yaklaşımı takdir topladı.

Gece 00.30 sularında yaşanan olayda; emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri adeta seferber oldu. Yaklaşık 1 saat süreyle iki taraflı ulaşımın kesildiği köprü üzerinde şahıs Osman B., güvenlikli olarak köprü korkuluklarından alındıktan sonra olay yerinde hazır bulunan ambulans ile sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da intihar girişimi: Şahıs asma köprüde ikna edildi - Son Dakika

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