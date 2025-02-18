Samsun\'da İstinat Duvarı Çöktü

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SAMSUN (İHA) – Samsun'da istinat duvarının çöktüğü sokak trafiğe kapatılırken, uçurum ile yol arasında kalan bir otomobil ise halatla çekilerek kurtarıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Uygur Türkleri Sokak üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün geceden itibaren yağışların etkili olduğu Samsun'da 2 ev arasında kalan istinat duvarı çöktü. Yolun bir kısmı da kayan toprakla uçuruma giderken, park halindeki bir otomobil yol ile uçurum arasında kaldı. Olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, otomobil halatla çekilerek uçuruma düşmekten son anda kurtarıldı.

Otomobilin kurtarılmasının ardından zarar gören elektrik telleri ve diğer bağlantılar emniyete alınırken, yol da insan ve araç geçişişine kapatıldı. Yetkililer, gerekli incelemeleri tamamladıktan sonra yolun akıbetinin belli olacağını bildirdi. - SAMSUN