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Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu

Samsun\'da Kaçak Tütün Operasyonu

Samsun'da düzenlenen operasyonda 525 bin makaron, 102 bin içi dolu sigara ve 250 kg tütün ele geçirildi.

03.05.2025 11:15
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Samsun'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 525 bin adet boş makaron, 102 bin 640 adet içi doldurulmuş kaçak sigara ve 250 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün mamullerine yönelik yaptıkları takip ve çalışmalar neticesinde İlkadım ilçesinde bir binanın bodrum katını depo olarak kullanan şahıslara operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramalarda 525 bin adet boş kaçak makaron, 102 bin 640 adet içi doldurulmuş kaçak sigara ve 250 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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