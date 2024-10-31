Samsun'da Kaçak Villanın Yıkımına Hazırlık - Son Dakika
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Samsun'da Kaçak Villanın Yıkımına Hazırlık

Samsun\'da Kaçak Villanın Yıkımına Hazırlık

Samsun'un İlkadım ilçesinde 'kaçak' olduğu gerekçesiyle yıkım kararı bulunan villanın eşyalarının tahliyesine başlanıldı. Yıkım, eşyalar boşaltıldıktan sonra gerçekleştirilecek.

31.10.2024 17:48  Güncelleme: 17:53
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Samsun'un İlkadım ilçesinde 'kaçak' olduğu gerekçesiyle yıkım kararı bulunan villadaki eşyaların tahliyesine başlandı. Yapının, evdeki eşyalar boşaltıldıktan sonra yıkılacağı belirtildi.

İlkadım Belediyesi Yıkım İşleri, Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, Gürgendağı Mahallesi Topaluşağı mevkisindeki 3 katlı villaya yıkım için geldi. 'Kaçak' olduğu gerekçesiyle yıkım kararı olan, 254 ada 2 parseldeki R.A. ve A.A.'ya binanın yıkımı için adrese giden ekipler, bir süre taşınmaz sahipleri ile konuştu. Söz konusu adreste incelemelerde bulunan ekipler, ikametin elektrik ve su bağlantılarını kontrol etti. Gerekli görüşmelerin ardından ikamet sahipleri evlerdeki eşyalarını boşaltmaya başladı. Mesai saatleri içerisinde tahliye işleminin tamamlanamaması nedeniyle belediye ekipleri tutanak tutarak buradan ayrıldı.

Yıkımın eşyaların boşaltılmasının ardından başlayacağı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kaçak Villanın Yıkımına Hazırlık - Son Dakika

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