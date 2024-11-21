Samsun\'da Kadının Evinde Silah Ele Geçirildi

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Samsun'un İlkadım ilçesinde polis, bir kadının evinde yaptığı aramada 2 tabanca ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 21 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili F.S.E. adlı kadın gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN