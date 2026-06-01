Kamyonet otomobile çarptı: 1 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Fatih Rüştü Zorlu Caddesi'nde meydana geldi. Suat K. idaresindeki 34 FPH 230 plakalı SASKİ'ye ait kamyonet, İlkadım Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan İsmail Hakkı U. yönetimindeki 55 ALB 564 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Suat K, olay yerine sevk edilen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
