Samsun'da kanser hastası rehberlik öğretmeni vefat etti - Son Dakika
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Samsun'da kanser hastası rehberlik öğretmeni vefat etti

Samsun\'da kanser hastası rehberlik öğretmeni vefat etti

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde görev yapan 45 yaşındaki rehberlik öğretmeni Cansu Atagün, kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Atagün'ün cenazesi yarın Derecik Mezarlığı'nda defnedilecek. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, başsağlığı mesajı yayınlayarak Atagün'e Allah'tan rahmet diledi.

02.05.2024 12:25
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Samsun'da rehberlik öğretmeni olarak görev yapan 45 yaşındaki Cansu Atagün, kanser hastalığı nedeniyle vefat etti.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Tekkeköy İlkokulu'nda rehberlik öğretmeni olarak görev yapan ve 1 yıldır kanser ile mücadele eden 45 yaşındaki Cansu Atagün, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Onkoloji Ek Hizmet Binası'nda tedavi gören öğretmenden bu sabah acı haber ulaştı. Cansu Atagün'ün naaşının yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Hayatını kaybeden genç öğretmen için Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başsağlığı mesajı yayınlandı. Yayınlanan mesajda, "Tekkeköy İlkokulu öğretmenimiz Cansu Atagün vefat etmiştir. Öğretmenimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da kanser hastası rehberlik öğretmeni vefat etti - Son Dakika

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