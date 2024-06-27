Önce karısını bıçakladı, sonra kendi canına kıydı - Son Dakika
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Önce karısını bıçakladı, sonra kendi canına kıydı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, karısını bıçakladıktan sonra kendini aynı bıçakla yaralayarak intihar etti. Olayda kadın ağır yaralanırken, saldırgan ise hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan kadın, ''Önce beni bıçakladı, sonra ardı ardına bıçağı kendisine vurdu'' sözleriyle yaşadığı korku dolu anları anlattı. Çiftin 2 yıl önce bebeklerini doğduktan bir gün sonra kaybettiği, bir daha da çocukları olmadığı için aralarında zaman zaman tartışma yaşandığı belirtildi.

27.06.2024 15:28
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Samsun'da karısını bıçaklayan bir kişi, aynı bıçakla intihar etti.

ÖNCE KARISINI SONRA KENDİNİ BIÇAKLADI

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Ebusuud Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilyacıda çalışan E.A (38) evlerinde tartıştığı eşi L.Ö.A'yi (34) sol karın boşluğunun alt kısmında bıçakla yaraladı. E.A aynı bıçakla bu kez kendini sol göğüs kısmının 4 yerinden yaraladı.

Önce karısını bıçakladı, sonra kendi canına kıydı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kadının kendini evden dışarı atıp yardım istemesi üzerine olay yerine ambulansla ve polis ekipleri sevk edildi. E.A ambulansla, L.Ö.A ise özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan E.A. doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Önce karısını bıçakladı, sonra kendi canına kıydı

"ARDI ARDINA BIÇAĞI KENDİSİNE VURDU"

Hastanede tedavi altına alınan L.Ö.A, "Önce beni bıçakladı, sonra ardı ardına bıçağı kendisine vurdu" dedi. Çiftin 5 yıllık evli oldukları, yaklaşık 2 yıl önce bir bebeklerinin doğduktan bir gün sonra vefat ettiği ve bu olaylardan sonra çocukları olmadığı için aralarında zaman zaman tartışma yaşandığı iddia edildi. E.A'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Önce karısını bıçakladı, sonra kendi canına kıydı
Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, Olaylar, Aile İçi Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Önce karısını bıçakladı, sonra kendi canına kıydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu: Bi çocuk veremedin mi adama 1 18 Yanıtla
  • Serdar Dur: Ya adam öldürüldüyse ? 11 6 Yanıtla
  • Hallo Zusammen: İyi araştırılsın bu olayda koku var gibi Bu İş kadina dönebilir yani 2 1 Yanıtla

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