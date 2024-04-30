Samsun'da evlerinin banyosunda karısını öldüren koca adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Samsun'da evlerinin banyosunda karısını öldüren koca adliyeye sevk edildi

Samsun\'da evlerinin banyosunda karısını öldüren koca adliyeye sevk edildi

Samsun'un Atakum ilçesinde bir koca, evlerinin banyosunda 4 yıllık karısını tabancayla öldürdü. Olayın ardından kaçan koca, kardeşine mesaj atarak durumu bildirdi. Polis olay yerine gelerek kadının cansız bedenini buldu. Katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

30.04.2024 10:59  Güncelleme: 11:03
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Samsun'da evlerinin banyosunda 4 yıllık karısını tabancayla öldüren koca, adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yıllık evli oldukları öğrenilen ve bu evlikten de 1 çocukları bulunan Ertuğrul Temiz (39), eşi Gülcan Güneş'i (39) evlerinin banyosunda tabancayla kafasından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Ertuğrul Temiz kardeşine cep telefonundan, "Eşimi vurdum, çocuğumu alıp kaçtım" mesajı attı. Olay polise haber verildi. Eve giden polis kendi imkanları ile kapıyı açıp içeri girdiğinde Gülcan Güneş'i banyoda tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü buldu. Ertuğrul Temiz aynı mahallede polise teslim oldu. Gülcan Güneş'in cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Aldattığı iddiası

Katil zanlısı Ertuğrul Temiz, eşinin banyoda vücudunda morluk gördüğünü, sorduğunda 'kendisini aldattığını' söylemesi üzerine tabancayla onu vurduğunu savundu. Polisteki sorgusu tamamlanan Temiz, geniş güvenlik önlemleri altında bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Ertuğrul Temiz'e adliyeye çıkarılırken üzerinde 'polis' yazan çelik yelek giydirilmesi dikkat çekti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da evlerinin banyosunda karısını öldüren koca adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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