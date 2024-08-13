Samsun'da kavga eden 3 kişi ev sahibini sopayla darp ederek tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da kavga eden 3 kişi ev sahibini sopayla darp ederek tutuklandı

Samsun\'da kavga eden 3 kişi ev sahibini sopayla darp ederek tutuklandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşanan olayda, kavga ettikleri şahsın kaçarak sığındığı evin sahibini sopayla darp eden 3 kişi tutuklandı.

13.08.2024 12:33
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Samsun'da kavga ettikleri şahsın kaçarak sığındığı evin sahibini sopayla darp ederek ağır yaralayan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin kırsal mahallesi olan Gökçe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K.(19), B.Ç.(19) ve M.T.(19) adlı gençler aralarında eskiye dayalı husumet bulunan A.A. ile kavga etmeye başladı. A.A. kaçarak O.K.'nin evine sığındı. Bu sırada 3 genç ile ev sahibi O.K. arasında tartışma çıktı. Y.K., B.Ç. ve M.T. sopayla saldırdıkları O.K.'yi darp ederek hastanelik etti. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.K. tedavi altına alındı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan Y.K., B.Ç. ve M.T. jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da kavga eden 3 kişi ev sahibini sopayla darp ederek tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da kavga eden 3 kişi ev sahibini sopayla darp ederek tutuklandı - Son Dakika
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