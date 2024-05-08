Samsun'da kavşakta iki araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da kavşakta iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Geniş Video İzle

Samsun'da kavşakta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Barış Bulvarı'ndaki kavşakta saat 07.45'te meydana geldi. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

08.05.2024 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da kavşakta iki araç çarpıştı: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da kavşakta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Barış Bulvarı'ndaki kavşakta saat 07.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay Mutlu idaresindeki 55 GS 853 plakalı hafif ticari araç ile Hayati Özçelik yönetimindeki 55 GS 249 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Sümeyya Tatlı ve Alican Zengin yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun\'da kavşakta iki araç çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: İHA

trafik, Samsun, Samsun, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da kavşakta iki araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:48 İstanbul’da faciadan dönüldü İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı
08:57 ABD’den bir ilk Refah’ta kullanılmasından korktukları için İsrail’e bomba sevkiyatını ertelediler ABD'den bir ilk! Refah'ta kullanılmasından korktukları için İsrail'e bomba sevkiyatını ertelediler
08:38 Tabeladaki rakam değişti Benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim geldi Tabeladaki rakam değişti! Benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim geldi
08:09 Otopsi görüntülerinde fark edilmişti Cem Garipoğlu’nun parmaklarındaki morarmaların nedeni ortaya çıktı Otopsi görüntülerinde fark edilmişti! Cem Garipoğlu'nun parmaklarındaki morarmaların nedeni ortaya çıktı
01:57 Kızını taciz eden şahsı av tüfeğiyle vurarak öldürdü Kızını taciz eden şahsı av tüfeğiyle vurarak öldürdü
10:16 Okan Buruk bütün takımı kenara çekti: Rehavet istemiyorum Okan Buruk bütün takımı kenara çekti: Rehavet istemiyorum
09:51 Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu görevi bırakıyor: Kongre tarihi belli oldu Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu görevi bırakıyor: Kongre tarihi belli oldu
09:37 Angel Di Maria Beşiktaş’a gelecek mi Feyyaz Uçar tartışmalara son noktayı koydu Angel Di Maria Beşiktaş'a gelecek mi? Feyyaz Uçar tartışmalara son noktayı koydu
09:30 Gaziantep’te beton tankerinin çarptığı minibüs kazasında 9 ölü, 11 yaralı Gaziantep'te beton tankerinin çarptığı minibüs kazasında 9 ölü, 11 yaralı
09:03 DEM Parti’ye silahlı saldırı DEM Parti'ye silahlı saldırı
08:30 Cübbeli Ahmet: Özgür Özel hapishanede ziyaretime gelip ilaçlarımı sordu Cübbeli Ahmet: Özgür Özel hapishanede ziyaretime gelip ilaçlarımı sordu
08:26 Halkın içme suyu bulamadığı Uganda’da şatafatlı mezuniyet balosu tepki topladı Halkın içme suyu bulamadığı Uganda'da şatafatlı mezuniyet balosu tepki topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 10:30:04. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da kavşakta iki araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement