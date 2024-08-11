Suda kaybolan çocuk karada bulundu, ailesi sevinç gözyaşı döktü

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Samsun'da denizde kaybolduğu zannedilen çocuk cankurtaranlar tarafından 700 metre uzaklıkta karada bulununca ailesi sevinç gözyaşı döktü.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi OMTEL sahilinde meydana geldi. Polisin denize girmenin tehlikeli uyarılarına rağmen sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu deniz kenarında alarak Karadeniz'e girip serinlemek istedi.

Bir aile 9 yaşlarındaki oğullarının yanlarında olmadığını fark edince denizde kaybolduğunu zannedip gözyaşı döküp 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine kara ve deniz polisi, ambulans, sahil güvenlik ve cankurtaranlar sevk edildi.

SAHİLDE BULUNDU

Sahilde büyük panik yaşanırken cankurtaranlar kayıp çocuğu ailesinden 700 metre uzaklıkta sahilde yürürken buldu. ATV ile ailesinin yanına getirilen çocuk, ailesine teslim edilirken, acıdan dökülen gözyaşları sevinç gözyaşına dönüştü.