Suda kaybolan çocuk karada bulundu, ailesi sevinç gözyaşı döktü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Suda kaybolan çocuk karada bulundu, ailesi sevinç gözyaşı döktü

Geniş Video İzle

Samsun'un Atakum ilçesinde denizde kaybolduğu zannedilen çocuk, cankurtaranlar tarafından 700 metre uzaklıkta karada bulundu. Hüzün gözyaşı döken aile, çocuklarının bulunmasıyla bu kez sevinçten ağladı.

11.08.2024 15:28  Güncelleme: 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da denizde kaybolduğu zannedilen çocuk cankurtaranlar tarafından 700 metre uzaklıkta karada bulununca ailesi sevinç gözyaşı döktü.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi OMTEL sahilinde meydana geldi. Polisin denize girmenin tehlikeli uyarılarına rağmen sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu deniz kenarında alarak Karadeniz'e girip serinlemek istedi.

Suda kaybolan çocuk karada bulundu, ailesi sevinç gözyaşı döktü

Bir aile 9 yaşlarındaki oğullarının yanlarında olmadığını fark edince denizde kaybolduğunu zannedip gözyaşı döküp 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine kara ve deniz polisi, ambulans, sahil güvenlik ve cankurtaranlar sevk edildi.

Suda kaybolan çocuk karada bulundu, ailesi sevinç gözyaşı döktü

SAHİLDE BULUNDU

Sahilde büyük panik yaşanırken cankurtaranlar kayıp çocuğu ailesinden 700 metre uzaklıkta sahilde yürürken buldu. ATV ile ailesinin yanına getirilen çocuk, ailesine teslim edilirken, acıdan dökülen gözyaşları sevinç gözyaşına dönüştü.

Suda kaybolan çocuk karada bulundu, ailesi sevinç gözyaşı döktü
Kaynak: İHA

Atakum, samsun, Çocuk, Olay, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Suda kaybolan çocuk karada bulundu, ailesi sevinç gözyaşı döktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Çelikk: evleatlarınıza göz kulak olun sonra evlat acısı çekersiniz 32 1 Yanıtla
  • Salih Karadayı: çelik ne yorum be herkes çoluk çocuğana sahip çıkar 2 16 Yanıtla
  • Erkut Köse: Dokuz yaşındaki çocuğunu şu sahilde yanında göz kulak olamıyorsan bence dışarı hiç çıkma evde kal 10 2 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü: Aile çocuğun nerede olduğunu bilmiyor denizdemi karadamı. Şaka gibi 0 0 Yanıtla

15:44 CHP’deki para sayma soruşturması tamamlandı Savcıdan dikkat çeken “Hazine“ talebi CHP'deki para sayma soruşturması tamamlandı! Savcıdan dikkat çeken "Hazine" talebi
15:29 Suda kaybolan çocuk karada bulundu, ailesi sevinç gözyaşı döktü Suda kaybolan çocuk karada bulundu, ailesi sevinç gözyaşı döktü
14:23 Sinvar’ın suikast listesinin başında yer alan Ben-Gvir’den bir skandal tehdit daha Sinvar'ın suikast listesinin başında yer alan Ben-Gvir'den bir skandal tehdit daha
10:42 Rus istihbaratından Sırbistan için darbe uyarısı Cumhurbaşkanı Vucic ilk kez açıkladı Rus istihbaratından Sırbistan için darbe uyarısı! Cumhurbaşkanı Vucic ilk kez açıkladı
00:15 Saldırı korkusu psikolojilerini bozdu İçki ve sakinleştirici satışları patladı Saldırı korkusu psikolojilerini bozdu! İçki ve sakinleştirici satışları patladı
15:49 Yeni transfer kafilede yok Beşiktaş’ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu Yeni transfer kafilede yok! Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu
15:37 3 kadından 9 çocuk yapan İzzet Yıldızhan, evlilik hazırlığı yapan oğluna da sayı verdi 3 kadından 9 çocuk yapan İzzet Yıldızhan, evlilik hazırlığı yapan oğluna da sayı verdi
15:04 Yarışmadığı halde Olimpiyatlar’a damga vurdu Güzel olduğu kadar da mütevazi Yarışmadığı halde Olimpiyatlar'a damga vurdu! Güzel olduğu kadar da mütevazi
14:45 Kasa kasa domatesi çöpe dökenlerin yaptığı yanına kâr kalmadı Kasa kasa domatesi çöpe dökenlerin yaptığı yanına kâr kalmadı
14:36 Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü
14:33 Olimpiyatlar’ın en şanssızı Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti Olimpiyatlar'ın en şanssızı! Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti
14:31 YouTube’un eski CEO’su ve Google’ın ilk çalışanlarından Susan Wojcicki hayatını kaybetti YouTube'un eski CEO'su ve Google'ın ilk çalışanlarından Susan Wojcicki hayatını kaybetti
13:55 İmamoğlu’ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok İmamoğlu'ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok
13:47 12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı 12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı
13:28 Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 17:23:27. #1.13#
SON DAKİKA: Suda kaybolan çocuk karada bulundu, ailesi sevinç gözyaşı döktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement