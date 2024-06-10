Samsun'da kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren enişteye 14 yıl 2 ay ceza - Son Dakika
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Samsun'da kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren enişteye 14 yıl 2 ay ceza

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan olayda, Ersin Köse isimli kişi kayınbiraderi Semih Asilkefeli'yi bıçaklayarak öldürmüştü. Mahkeme, Köse'yi tahrik ve pişmanlık indirimleriyle 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

10.06.2024 18:36
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Samsun'un Bafra ilçesinde kayınbiraderini bıçaklayarak ölümüne sebep olan enişteye mahkeme 14 yıl 2 ay ceza verdi.

Bafra'nın Çilhane Mahallesi Vatan Sokak'ta meydana gelen olayda Semih Asilkefeli (22) eniştesi Ersin Köse (42) ile tartışmış, tartışma sonrası Ersin Köse kayınbiraderini 4 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Ersin Köse'nin Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davası sonuçlandı.

Kasten adam öldürmeye teşebbüsten açılan davada mahkeme, Ersin Köse'yi tahrik ve pişmanlık indirimleri ile 14 yıl 2 ay cezaya çarptırdı.

Olay, 2023 yılı Aralık ayında gerçekleşmiş, Ersin Köse tartıştığı kayınbiraderi Semih Asilkefeli'yi bıçaklayarak öldürmüştü. Ersin Köse ise bir süre sonra yakalanarak tutuklanmıştı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren enişteye 14 yıl 2 ay ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren enişteye 14 yıl 2 ay ceza - Son Dakika
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