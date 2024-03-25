Samsun'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlardan biri, yolun karşısına geçmek için bekleyen yayalara çarpmadan son anda refüje çıkarak durdu.
Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Aysel T. (38) idaresindeki 06 BCN 479 plakalı otomobil, üç şeritli yolda orta şeritten kavşağı dönmek isteyince o sırada sol şeritten seyir halinde olan Gizem D. (27) idaresindeki 06 GT 750 plakalı SUV tipi araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle SUV tipi araç refüje çıkarak durabildi. SUV tipi aracın yaya yolunu kullanmak için ışıkları bekleyen vatandaşların hemen yanı başında durmasıyla muhtemel bir faciadan dönüldü. Kazada sürücü Aysel T. ve aynı araçta bulunan Melike K. (18) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Kaza: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Muğla'nın Milas ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu 10 metre yükseklikten alt yola düştü. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Samsun'da meydana gelen kazada 2 araç çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan biri, yolun karşısında bekleyen yayalara çarpmaktan son anda refüje çıkarak durdu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Niğde merkezli yapılan operasyonda yakalanan zanlılardan 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı. G.K, B.A.E. ve S.K. ise tutuklandı. Operasyon kapsamında cep telefonları, SIM kartlar, laptoplar, tabletler, flash bellekler, hafıza kartları, harddisk, para ve lüks otomobil ele geçirildi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda barakada hasar meydana geldi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir şahıs, kahvehanede tartıştığı husumetlisini tabanca ile vurarak öldürdü. Şüpheli yakalandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır bariyerleri biçerek ağaçlık alana uçtu. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, TEM Otoyolu İzmit Şirintepe geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Şaban Yılmaz yönetimindeki tır, yaklaşık 50 metre bariyerleri biçerek ağaçlık alana uçtu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine İslice Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda üç şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 80 gram sentetik uyuşturucu, 261 uyuşturucu hap, iki ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Zanlılardan biri tutuklanırken, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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