Samsun'da Koca Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da Koca Tutuklandı

Eşini fuhuş yapmaya zorladığı iddia edilen koca, polis tarafından gözaltına alınıp tutuklandı.

12.11.2024 17:57
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Samsun'da kendi eşini fuhuş yapıp para getirmesi için zorladığı iddia edilen koca, polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da bir kadın, eşinin kendisini fuhuş yapmaya zorlayıp para getirmesini istemesi üzerine polisten yardım istedi. Olayla ilgili koca S.Ç. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.Ç. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Koca Tutuklandı - Son Dakika

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