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Samsun'da KOM Polisi Tarafından Operasyon: 19 Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da KOM Polisi Tarafından Operasyon: 19 Tabanca Ele Geçirildi

Samsun'da KOM polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda Samsun merkez, Bafra ilçesi, İstanbul ve Bursa illerinde 19 adet tabanca ve çok sayıda silah parçaları ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 kişi gözaltına alındı.

12.12.2023 - 17:03,
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Samsun merkezli "Kafes" operasyonu: 4 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da KOM polisi tarafından Samsun merkez, Bafra ilçesi, İstanbul ve Bursa illerinde "Kafes" adı verilen operasyonda 19 adet tabanca ve çok sayıda silah parçaları ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı desteğiyle Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah "Kafes" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenledi. Planlı, "silah ve mühimmat ticareti/kaçakçılığı" suçundan ara yakalamalarda 12 adet tabanca, 70 adet tabanca fişeği, 10 adet uzun namlulu silah fişeği ve çeşitli silah parçaları ele geçirildi.

Bu sabah Samsun merkez ve Bafra ilçesi ile İstanbul ve Bursa illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 19 adet ruhsatsız tabanca, 221 adet tabanca gövdesi, 6 bin 445 adet namlu, sürgü, mekanizma, yay, mandal, pim, mil, horoz, iğne, çıkarıcı, dan oluşan tabanca parçaları, 104 adet tabanca fişeği, 21 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 196 adet tüfek fişeği, 2 adet kılıç, 2 adet mengene, 3 adet matkap ve çok sayıda matkap ucu, 2 adet taşlama makinesi, 1 adet demir testere, 1 adet el motoru, 23 adet sentetik ecza hapı ve 0,68 gram metamfetamin elde edildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda kişinin de ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.

Samsun\'da KOM Polisi Tarafından Operasyon: 19 Tabanca Ele Geçirildi
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun'da KOM Polisi Tarafından Operasyon: 19 Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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