Samsun'da komşusunu bıçakla öldüren zanlının yargılanmasına başlandı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 2023 Temmuz ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Gökay (53) ile komşusu Yaşar Işıtan (36) arasında eski husumete bağlı kavga çıktı. Kavgada darp sonucu kafasından yaralanan Yaşar Işıtan, sığındığı çiçekçi dükkanında eline geçirdiği bıçakla Murat Gökay'ı karnından bıçakladı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Gökay, yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti. Yaşar Işıtan ise Tekkeköy polisi tarafından gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Yaşar Işıtan ile kavgaya karışan Talha G. ve Kani Y. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Davanın ilk duruşmasında hakim karşına çıkan Yaşar Işıtan kendini savunarak, "Daha önce aramızda küfürleşme oldu. Bu olaydan sonraki zamanda da tüfekle ateş etmişler. Husumetin devamında ölen ve yakınlara bana taşla vurdular. Ben kaçtım. Olay sakinleşti. Kafam kanadı olay büyümesin diye doktora gitmedim. Kendi evimde pansuman yaptım. 3 gün Kastamonu'ya gidecektim. Biletimi aldım, valizi hazırladım. Çay ocağına patronumu beklerken, ölenin yakınları 'Sen hala yaşıyor musun? Seni öldüreceğiz' dediler. Orada bulunan bakkal bizi ayırdı. 80 metre ilerideki bir binanın arasına gidip gitmelerini bekledim. Onların gittiğini fark edince çay ocağına gittim. Maktul ve yakınları ile tanımadığım kişiler bana doğru ellerinde sopalarla koşmaya başladılar. Çiçekçi dükkanına sığındım. Elime bıçak geçirdim. Kime geldiğini bilmiyorum. Rastgele salladım. Öldürme kastım yoktu. Oradan kaçtım. Akrabamın evine sığındım. Polis otosunda maktulün karnından bıçaklandığını öğrendim" dedi.
Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - SAMSUN
CHP'nin aday göstermediği Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İYİ Parti'nin CHP'yi "teröre alan açmakla" suçladığı afişleri ilçedeki billboardlarda yayınladığı açıklanmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ataşehir Belediyesi iddiaları yalanlayarak, "Firma tarafından ticari amaçla kiralanan bu LED ekranlarda yayımlanan reklam ve ilanlar üzerinde Belediyemizin bir sorumluluğu ve telkini bulunmamaktadır" dedi.
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