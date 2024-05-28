Samsun\'da kuyumculara sahte altın satan 3 kişi yakalandı

3.Sayfa

Samsun'da kuyumculara sahte altın satan 1'i kadın 3 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesindeki 2 ayrı kuyumcu dükkanında Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu A.P. 'ye 9 bin 800 TL, diğer kuyumcu H.A.'ya da 8 bin 700 TL'ye sahte altın satan kimliği belirsiz kadın kayıplara karıştı. Şikayet üzerine olayla ilgili çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuyumculara sahte altın satarak dolandıran kadının Y.K.(30) olduğunu ve kocası H.K.(33) ve M.T.(48) ile birlikte hareket ettiklerini tespit etti. Denizli'den dolandırıcılık için Samsun'a gelen Y.K., H.K. ve M.T., kaçarken polisin takibi sonucu Amasya'da yakalandı. Samsun'a getirilen 3 kişinin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 4 adet altın bilezik, 65 cm uzunluğunda altın zincir, 1 adet Cumhuriyet altını, 1 adet çeyrek altın, 3 adet altın yüzük, 3 çift altın küpe ve 25 bin 285 TL para ele geçirildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN