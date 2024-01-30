Samsun\'da meydana gelen kavganın görüntüleri ortaya çıktı

1 kişinin yaralandığı ve 6 kişinin gözaltına alındığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Samsun'daki kavga kamerada
SAMSUN - Samsun'da iki grup arasında meydana gelen ekmek bıçaklı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Dün saat 16.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken, polis ise olaya karışan ve kendisine mukavemet gösteren 6 kişiyi gözaltına aldı. Yaşanan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tarafların birbirlerini yumrukladığı ve yerde tekmelediği anlar anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
1 yaralı, 6 gözaltı
Yaşanan olayda iki grup arasında yaşanan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri diğer gruba ekmek bıçağı ile saldırdı. Çevredekilerin müdahalesi ile ayrılan grup daha sonra adam toplayıp kavganın başladığı alana tekrar gelirken, civardaki polisler tarafından fark edildi. Polislerin kimlik sorgusuna direnen grup, güvenlik güçleri ile tartıştı. Polislere mukavemet gösteren ve kavgaya karışan her 2 gruptan toplam 6 kişi gözaltına alındı. Kavgaya karışan taraflardan elinde kırık olan ve vücuduna yaralar bulunan 1 kişi ise olay yerine çağırılan ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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