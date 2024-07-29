Samsun'da Muhtarlık Seçimi Husumeti Nedeniyle 17 Yaşındaki Çocuk Pompalı Tüfekli Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Samsun'da Muhtarlık Seçimi Husumeti Nedeniyle 17 Yaşındaki Çocuk Pompalı Tüfekli Saldırıya Uğradı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Canik ilçesinin kırsal mahallesinde muhtarlık seçimi döneminde yaşanan husumet nedeniyle 17 yaşındaki bir çocuk pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

29.07.2024 18:01
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Samsun'da 17 yaşındaki çocuk, 'muhtarlık seçimi husumeti'nden dolayı pompalı tüfekli saldırıya uğrayarak hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinin kırsal mahallesi Gölalan'da M.B., muhtarlık seçimi döneminde aralarında husumet oluşan 17 yaşındaki H.İ.T.'ye pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Belinden vurulan çocuk, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı çocuk, "Cep telefonunu tamir için şehre geldim. Aramızda muhtarlık seçiminden dolayı husumet bulunan M.B. pompalı tüfekle saldırı düzenleyip kaçtı" dedi.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Muhtarlık Seçimi Husumeti Nedeniyle 17 Yaşındaki Çocuk Pompalı Tüfekli Saldırıya Uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Muhtarlık Seçimi Husumeti Nedeniyle 17 Yaşındaki Çocuk Pompalı Tüfekli Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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