Samsun'da Okul Güvenliği Artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da Okul Güvenliği Artırıldı

Samsun\'da Okul Güvenliği Artırıldı

Samsun'da polis, 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının açılmasıyla birlikte okul önlerinde ve çevresinde güvenlik önlemlerini gece geç saatlere kadar sürdürdü. Alkol, sigara ve kesici, delici, yaralayıcı unsurların satışını engellemek amacıyla eş zamanlı uygulamalar yapıldı. Ayrıca, 33 okulda sabit okul kolluk görevlisi, 365 okulda güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ve 237 okulda giriş-çıkışları sağlamak üzere ekip görevlendirildi.

10.09.2024 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da polis 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının açılması ile birlikte il genelinde dün sabah başlayan okul önlerinde ve etrafındaki güvenlik önlemini gece geç saatlere kadar devam etti.

Okul önleri ve yakın çevresinde öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesine veya suça sürüklenmesine vesile olabilecek alkol, sigara, açık sigara, tütün ve benzeri maddeler ile kesici, delici, yaralayıcı unsurların satılmasını engellemek ve servis araçlarının trafik kurallarına riayetinin sağlaması amacıyla Samsun il genelinde eş zamanlı uygulamalar yapıldı.

Okulların risk durumu ve risk haritasını önceden tespit edilmesi üzerine bu kapsamda, güvenlik risklerini azaltma, şiddet ve suçu önleme ve toplumla ilişki kurmak adına 33 okulda sabit okul kolluk görevlisi, 365 okulda 296 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ve 237 okul giriş-çıkışlarını sağlamak üzere 98 ekip görevlendirildi. Samsun genelinde bulunan 398 okuldan, 33 okul 1. ve 2. öncelik dereceli, 134 okul 3. öncelik dereceli, 231 okul 4. öncelik dereceli olarak değerlendirildi. Alınan genel tedbirlere ek olarak okulların ilk gün yoğunluğu olacağı da değerlendirilerek 20 ayrı bölgede, 32 ekip ve 114 personel ile dün sabah başlayan uygulamalar gece geç saatlere kadar sürdü.

Samsun il genelinde gün boyu 89 ekip ve 236 personel ile çocukların korunmasına yönelik 278 okul çevresinde icra edilen uygulamalarda, bin 735 kişi ve 67 metruk bina kontrol edildi, 202 umuma açık iş yeri ile 106 park ve bahçe denetlendi. İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde 5 aranan şahıs yakalandı, amaç dışı bıçak taşıyan 1 şahsa işlem yapılırken, 1 şahsa da ehliyetsiz araç kullanmaktan idari para cezası uygulandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

3-sayfa, samsun, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Okul Güvenliği Artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Narin’in babası amcası Salim Güran mı DNA testinin sonuçları çıktı iddiası Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası
13:00 Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:40 Narin Güran neden öldürüldü Ortada 3 büyük şüphe var Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
11:40 Şişli’de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti Şişli'de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:34 Galatasaray’da transfer krizi Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı Galatasaray'da transfer krizi! Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
19:53 Filip Kostic, Fenerbahçe’ye imzayı attı Filip Kostic, Fenerbahçe'ye imzayı attı
19:47 Beşiktaş’tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor’a transfer oldu Beşiktaş'tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor'a transfer oldu
19:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 14:49:08. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Okul Güvenliği Artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement