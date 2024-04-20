Samsun'da telefonla aradığı kişiye kendisini 'polis-savcı' olarak tanıtan ve 300 bin TL değerindeki altın ve parayı alıp kaçan dolandırıcı, gerçek polis tarafından enselendi.
17 Nisan Çarşamba günü İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana gelen olayda müşteki H.I.K., telefon üzerinden kendisini polis-savcı olarak tanıtan şahsın "Kimlik bilgileriniz suçta kullanıldı, şüphelilere operasyon yapacağız" şeklinde söylemlerine inandı ve ikametine gelen şahsa 300 bin TL değerindeki altın ve parasını elden teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan H.I.K., polise şikayette bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Samsun polisi, 300 bin TL'lik dolandırıcı şüphelisi S.A.'yı(28) İlkadım ilçesinde yakaladı. Şahsın üst aramasında 9 adet bilezik, 14 adet yüzük, 9 adet kolye ucu, 7 adet küpe, 4 adet bileklik, 27 adet saat, bin 175 Türk Lirası ve 195 Arabistan Riyali ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan S.A. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturmaya başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Polis-Savcı Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Malatya'da yapılan operasyonda, sokaklarda uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 951 adet sentetik ecza hap, 1 kilo 137 gram Skunk maddesi, 12 parça halinde 166,27 gram Metamfetamin maddesi, 8 parça halinde 138.22 gram Sentetik Kannabinoid maddesi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir iş yerinden çıkış yaptığı sırada durdurulan H.Ö'nün üzerinde ve evinde yapılan aramalarda uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi ve silah fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, otobüs durağına çarptı. Kazada ağır toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere nakledildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yozgat'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, E.G. serbest bırakıldı.
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