Samsun'da Polis ve Savcı Rolü Oynayan Dolandırıcı Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da Polis ve Savcı Rolü Oynayan Dolandırıcı Tutuklandı

Samsun\'da Polis ve Savcı Rolü Oynayan Dolandırıcı Tutuklandı

Samsun'da telefonla aradıkları yabancı uyruklu bir kişiye kendini 'polis ve savcı' olarak tanıtıp elindeki altın ve paraları alan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Irak uyruklu H.A.'yı telefonla arayan dolandırıcı, kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, korkutarak Kavak ilçesinde bir iş yerinin önüne çağırdı. H.A. dolandırıcılara inanarak altın ve paraları teslim etti. Dolandırıldığını anlayan H.A., polise başvurdu. Samsun polisi yaptıkları takip sonucu dolandırıcıyı ve araç sürücüsünü yakaladı. Dolandırıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22.04.2024 20:03  Güncelleme: 20:05
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Samsun'da telefonla aradıkları yabancı uyruklu bir kişiye kendini 'polis ve savcı' olarak tanıtıp elindeki altın ve paraları alan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde ikamet eden Irak uyruklu H.A.'yı (28) telefonla arayan dolandırıcı, kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, "Kimlik bilgileriniz terör örgütü tarafından suçta kullanıldı" diyerek korkutup kandırarak Kavak ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin önüne çağırdı. H.A. dolandırıcılara inanıp söz konusu iş yerinin önüne giderek, 20'li yaşlardaki şahsa 200 gram ziynet eşyası, 5 bin 800 dolar ve 8 bin TL parayı elden teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan H.A., polise şikayette bulundu. Samsun polisi yaptıkları takip ve çalışma sonucu dolandırıcının bindiği ticari taksinin Malatya Hekimhan'da olduğunu tespit etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yaptığı çalışma sonucu ziynet eşyası ve paraları elden teslim alan İ.Y (19) ve araç sürücüsü H.B. (37), suça konu ziynet eşyası ve paralarla birlikte yakalardı. Savcılık talimatıyla ticari taksi sürücüsü H.B. işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakılırken, İ.Y. ise polis ekiplerince Samsun'a getirildi. Gözaltına alınan İ.Y., polisteki sorgulamann tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.Y., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Irak, Dolandırıcılık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Polis ve Savcı Rolü Oynayan Dolandırıcı Tutuklandı - Son Dakika

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