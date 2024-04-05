Samsun'da Ramazan Bayramı'nda 298 ekip, 3 hava aracı, 4 dedektör köpek ve 3 bin 940 emniyet personeli görev yapacak - Son Dakika
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Samsun'da Ramazan Bayramı'nda 298 ekip, 3 hava aracı, 4 dedektör köpek ve 3 bin 940 emniyet personeli görev yapacak

Samsun\'da Ramazan Bayramı\'nda 298 ekip, 3 hava aracı, 4 dedektör köpek ve 3 bin 940 emniyet personeli görev yapacak

Samsun'da Ramazan Bayramı'nda genel güvenlik ve asayişin sağlanması için il merkezi ve ilçelerde ek tedbirler alındı. Bayram tatili süresince huzur ve güven içinde seyahatlerin sağlanması için personeller görevlendirildi. Emniyet tedbirleri artırılarak, silah atma olaylarının önlenmesi için güvenlik tedbirleri alınacak. Trafik denetleme şubeleri de yaya ve araç trafiğine karşı tedbirler alacak. Toplamda 3 bin 940 personel görevlendirildi.

05.04.2024 18:09
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Samsun'da Ramazan Bayramı'nda 298 ekip, 3 hava aracı, 4 dedektör köpek ve toplamda 3 bin 940 emniyet personeli görev yapacak.

Kentte genel güvenlik ve asayişin sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin temini ile vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için il merkezi ve ilçelerdeki mevcut emniyet ve trafik tedbirlerine ilave olarak ek tedbirlerde alındı. 5-14 Nisan 2024 tarihleri arasında Ramazan Bayramı öncesi ve bayram tatili süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahatlerini, ziyaretlerini ve alışveriş yapmalarını sağlamak, hırsızlık, yankesicilik, kapkaç vb. asayişe müessir olayların önlenmesi için resmi ve sivil motorize ekiplerin yanı sıra yaya devriye görevi yapmak üzere personeller görevlendirildi. Havaalanı, gar ve terminal gibi yerlerde, kalabalık olan alışveriş merkezlerinin bulunduğu sokaklar, ana arterler, caddeler ile mezarlıklarda; bayram tatili süresince 25 noktada yaya ve motorize devriye görevi yapmak üzere 350 personel görevlendirilerek emniyet tedbirleri artırıldı. Bayram namazı süresince görevlendirilen 26 ekip cami tedbirlerinde görev alacak. Bayram namazı sonrasında silah atmak suretiyle meydana gelebilecek müessif olayların önlenmesi amacıyla önceki tarihlerde silahla ateş edildiği tespit edilen ve ateş edilmesi muhtemel mahalle, cadde ve sokaklara ekipler tarafından güvenlik tedbirleri alınacak. Ankara yolu, Sinop yolu ve Ordu yolu üzerinde şehir merkezine girişlerde araçlar ve şahıslar üzerinde kontrol ve denetimler yapmak üzere 24 saat esasına göre personel görevlendirildi. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü şehirlerarası devlet karayolunda yaya ve araç trafiğine karşı, gündüz 13 ekip, 4 radar ekibi 1 Hava aracı; gece 11 ekip, 3 radar ekibi ile bayram süresince tedbir alacak.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü şehir içi yaya ve araç trafiğine karşı gündüz 14 ekip, 12 şahin ve 2 radar ekibi, 1 hava aracı, 4 noktada görevlisi; gece 6 ekip, 1 radar ekibi ile bayram süresince tedbir alacak. Halkın huzur ve güven ortamında Ramazan Bayramı'nı geçirmelerini sağlamak için il genelinde 298 ekip, 3 hava aracı, 4 dedektör köpek ve toplam 3 bin 940 personel görevlendirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Ramazan Bayramı'nda 298 ekip, 3 hava aracı, 4 dedektör köpek ve 3 bin 940 emniyet personeli görev yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Ramazan Bayramı'nda 298 ekip, 3 hava aracı, 4 dedektör köpek ve 3 bin 940 emniyet personeli görev yapacak - Son Dakika
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