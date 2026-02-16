Samsun\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 8 adet ruhsatsız tabanca ve 800 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Çarşamba ilçesinde O.C.K.'nin ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Şahsın ikametinde yapılan aramada 1'i makineli tabanca olmak üzere toplam 8 adet tabanca ile 800 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan O.C.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Çarşamba Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN