Samsun\'da Sahipsiz Çanta Alarm Yarattı

Samsun'un en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'nda bırakılan sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi. Veznelerdeki işlemler durduruldu, bomba uzmanı özel kıyafetle müdahale etti.

Olay, Cumhuriyet Meydanı'nda veznelerin bulunduğu bölgede meydana geldi. Halk ekmek satış noktasının arkasında unutulmuş bir çanta olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek vatandaşları alandan uzaklaştırdı. Önlem amaçlı olarak çevredeki veznelerde işlemler geçici olarak durduruldu, su faturası ödemek veya ekmek almak isteyen vatandaşlara izin verilmedi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek şüpheli çantaya kontrollü şekilde müdahale etti. Yapılan incelemede çanta içerisinden çok sayıda kıyafet çıktığı belirlendi.

Çantanın tehlike arz etmediğinin anlaşılmasının ardından bölgedeki güvenlik önlemleri kaldırıldı, veznelerdeki işlemler normale döndü. - SAMSUN