Silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
SAMSUN - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 22 yaşındaki genç, boynundan vurularak ağır yaralandı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Atakent Bulvarı üzerinde bulunan bir market önünden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğrayan Ali Güntekin (22), boynundan yaralandı. Silahlı saldırganlar kaçtı. Ağır yaralanan Ali Güntekin, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Silahlı Saldırı: Genç Ağır Yaralandı - Son Dakika
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