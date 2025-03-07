Samsun'da Silahlı Yaralama Davası Kararı

Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralama olayıyla ilgili yargılanan bir kişi 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılırken, 3 kişi ise beraat etti.

Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 2023 Temmuz ayında meydana gelen olayda, silahlı saldırıya uğrayan A.G. ile amcası E.G. yaralandı. Olayla ilgili M.E., H.K., E.E. ve B.K. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan 4 kişiden M.E., 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılırken; H.K., E.E. ve B.K.'nin ise beraatlerine karar verildi. - SAMSUN