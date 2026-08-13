Samsun'da SİM Kart Operasyonu - Son Dakika
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Samsun'da SİM Kart Operasyonu

Samsun\'da SİM Kart Operasyonu
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Samsun'da yapılan operasyonda 263 SİM kart ve dijital materyal ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Samsun'da sosyal medya üzerinden SMS doğrulama ve dijital platformlarda hesap aktivasyonu yaptıkları, "açık hat" olarak tabir edilen SİM kartların satışını gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 263 SİM kart ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden SMS onayı alma, kısa mesaj gönderme, Gmail hesabı aktifleştirme ve açık hat satışı yaptıklarına ilişkin paylaşımlarda bulunan şüphelileri takibe aldı. Yapılan inceleme ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 263 adet SİM kart, 101 adet sim kart aparatı, 5 adet cep telefonu, 2 adet tablet, 2 adet soğuk cüzdan, 2 adet flash bellek, 5 adet SSD harddisk ve 2 adet harici harddisk ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalanırken, şahıslar hakkında "Elektronik Haberleşme Kanunu'na muhalefet" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 1'i gözaltına alınırken, ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alındı.

Ele geçirilen SİM kartların, kamuoyunda "patates hat" olarak da bilinen ve kullanıcı bilgilerinin gerçek kişiyle örtüşmemesi nedeniyle suç faaliyetlerinde kullanılabildiği değerlendirilen açık hatlar olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da SİM Kart Operasyonu - Son Dakika

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